Зеленский приехал во Львов

Президент Владимир Зеленский начал рабочий визит﻿ во Львов, где провел совещание относительно ситуации с безопасностью в северо-западных областях Украины, а также почтил память павших украинских воинов.

"Начал свой визит во Львов с самого важного - чествования памяти украинских воинов. Слава всем, кто отдал жизнь за нашу свободу и независимость нашего государства! Слава Украине!" , - сообщил президент.

В Офисе президента сообщили, что во время рабочей поездки на Львовщину Зеленский провел координационное совещание о состоянии обеспечения охраны государственной границы и актуальной ситуации безопасности в северо-западных областях Украины.

В частности, речь шла об оперативной обстановке на границе с Республикой Беларусь. Кроме того, была заслушана информация о контрдиверсионных мероприятиях на соответствующих территориях.

Зеленскому доложили о состоянии и укреплении фортификационных сооружений на границе, а также о материальном обеспечении пограничников и военнослужащих в регионах, граничащих с Беларусью.

"Понимаем, что, кроме мощных заявлений, мы ничего мощного там не видим, однако должны быть готовы как на границе, так и в областях" , - отметил Владимир Зеленский.

Участники совещания также заслушали информацию по обеспечению защиты и надежного функционирования Ривненской АЭС.

Зеленский подчеркнул, что защищенность от внешних рисков будет способствовать нормальному функционированию экономики этих регионов.