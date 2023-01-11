Генерал США оценил угрозу применения ядерного оружия Россией

Генерал-лейтенант США в отставке Бен Ходжес не верит в то, что Россия может прибегнуть к применению ядерного оружия в Украине и прогнозирует, что ВСУ освободят Крым до конца лета, сообщает Зеркало недели.

"Существует очень малая вероятность, что Россия применит ядерное оружие. Это не дает никакого преимущества на поле боя, и Кремль, я думаю, верит предупреждениям президента Байдена о "катастрофических последствиях", если Россия использует ядерное оружие" , - отметил Ходжес.

По мнению экс-командующего войсками США в Европе, Украина никогда не будет в безопасности и не сможет восстановить свою экономику, пока Россия контролирует Крым.

"Поэтому важно, чтобы Украина освободила Крым, я ожидаю, что это будет сделано до конца августа" , - прогнозирует генерал.

Ходжес также выразил надежду, что западные страны в ближайшем будущем передадут Украине танки вместе с ATACMS и дронами Grey Eagle и Reaper и самолетами F16. Однако подчеркнул, что Украине необходимо делать все возможное для защиты населения, продолжать совершенствовать противовоздушную и противоракетную оборону, наносить удары по местам, с которых запускаются ракеты и дроны из России.