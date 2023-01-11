Маляр о ситуации в Соледаре: город стоит, оккупанты заменили подразделения

Заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что тяжелые бои в городе Соледар Донецкой области продолжаются, оккупантам не удается захватить этот населенный пункт, сообщает Украинская правда.

Об эом написала Маляр в Telegram.

"После понесенных потерь, противник в очередной раз осуществил замену своих подразделений, увеличил количество вагнеровцев".

По ее словам, захватчики пытаются прорвать оборону наших войск и полностью захватить город, но не имеет успеха.

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