Эрдоган хочет создать коридор для раненых из Украины для лечения в Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган хочет создать специальный гуманитарный коридор, по которому в страну будут прибывать раненные в результате боевых действий в разных странах, в том числе в Украине, сообщает Новое время.

Такую идею он озвучил в среду, 11 января, во время Международной конференции омбудсменов.

По словам Эрдогана, с соответствующей инициативой выступил спикер Министерства иностранных дел Турции Мартин Шефер.