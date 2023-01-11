Во Львове состоялась встреча Зеленского, Дуды и Науседы: что подписали
Во Львове в среду, 11 января, состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского с лидерами Польши и Литвы Анджеем Дудой и Гитанасом Науседой, сообщает Новое время.
Об этом сообщает канцелярия польского президента в Twitter.
"Спасибо Зеленскому и Науседе за очередную встречу в формате Люблинского треугольника, которая уже становится традицией. Последняя состоялась за несколько часов до начала войны", — напомнил Дуда.
Главы государств подписали Совместную декларацию президентов Люблинского треугольника.
"Мы поддерживаем, поддерживали и будем поддерживать Украину, в том числе и политически. Внутри ЕС мы боремся за то, чтобы Украина получила статус полноправного члена. Я подчеркиваю здесь чрезвычайную решимость общества Украины присоединиться к Союза", — сообщил полский лидер.
О чем идет речь в Совместной декларации
Как сообщили в ОП, этот документ:
- отмечает намерение Литвы и Польши продолжить оказание мощной военной, технической, оборонной, гуманитарной и другой поддержки Украине,
- выражает поддержку созыва Глобального саммита формулы мира для консолидации международной поддержки мирного плана, представленного Зеленским,
- подтверждает поддержку создания специального международного трибунала по преступлению агрессии Российской Федерации против Украины,
- фиксирует поддержку Литвой и Польшей перспективы обретения Украиной членства в ЕС и НАТО, как только это позволят условия.
Зеленский также прокомментировал встречу c Дудой и Науседой в Telegram.
"Второй саммит Люблинского треугольника. Продуктивные переговоры и принятие важных решений. Реальными делами доказываем важность сотрудничества между нашими странами не только для восточного фланга Европы, но и всей нашей евроатлантической коалиции государств", — написал украинский лидер.
Ранее сообщалось, что Зеленский приехал во Львов с рабочим визитом. Президент провел координационное совещание по состоянию обеспечения охраны госграницы и актуальной ситуации с безопасностью в северо-западных областях Украины.