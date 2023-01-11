Во Львове состоялась встреча Зеленского, Дуды и Науседы: что подписали

Во Львове в среду, 11 января, состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского с лидерами Польши и Литвы Анджеем Дудой и Гитанасом Науседой, сообщает Новое время.

Об этом сообщает канцелярия польского президента в Twitter.

"Спасибо Зеленскому и Науседе за очередную встречу в формате Люблинского треугольника, которая уже становится традицией. Последняя состоялась за несколько часов до начала войны" , — напомнил Дуда.

Главы государств подписали Совместную декларацию президентов Люблинского треугольника.

"Мы поддерживаем, поддерживали и будем поддерживать Украину, в том числе и политически. Внутри ЕС мы боремся за то, чтобы Украина получила статус полноправного члена. Я подчеркиваю здесь чрезвычайную решимость общества Украины присоединиться к Союза" , — сообщил полский лидер.

О чем идет речь в Совместной декларации

Как сообщили в ОП, этот документ:

отмечает намерение Литвы и Польши продолжить оказание мощной военной, технической, оборонной, гуманитарной и другой поддержки Украине,

выражает поддержку созыва Глобального саммита формулы мира для консолидации международной поддержки мирного плана, представленного Зеленским,

подтверждает поддержку создания специального международного трибунала по преступлению агрессии Российской Федерации против Украины,

фиксирует поддержку Литвой и Польшей перспективы обретения Украиной членства в ЕС и НАТО, как только это позволят условия.

Фото: Andrzej Duda/Twitter

Зеленский также прокомментировал встречу c Дудой и Науседой в Telegram.

"Второй саммит Люблинского треугольника. Продуктивные переговоры и принятие важных решений. Реальными делами доказываем важность сотрудничества между нашими странами не только для восточного фланга Европы, но и всей нашей евроатлантической коалиции государств" , — написал украинский лидер.

Ранее сообщалось, что Зеленский приехал во Львов с рабочим визитом. Президент провел координационное совещание по состоянию обеспечения охраны госграницы и актуальной ситуации с безопасностью в северо-западных областях Украины.