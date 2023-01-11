The Guardian: ЧВК Вагнера составляют четверть всех оккупантов в Украине

В западной разведке считают, что боевики ЧВК Вагнера составляют четверть или больше от всех российских оккупантов в Украине, сообщает Новое время.

Об этом сообщает The Guardian в среду, 11 января.

"Существует реальная вероятность того, что „вагнеровцы“ сейчас составляют четверть или более российских сил" , — заявил неназванный западный чиновник.

По мнению разведки, в то время как Вагнер играет все более важную роль в полномасштабном российском вторжении, их военная эффективность на Бахмутском направлении остается ограниченной, а темпы продвижения настолько медленные, что «иногда на захват одного дома уходит две недели».

Ранее представитель Белого дома Джон Кирби заявлял, что хозяин ЧВК Вагнера Евгений Пригожин тратит более 100 миллионов долларов в месяц на финансирование операций боевиков в Украине.

Согласно оценке США, в Украине дислоцировано 50 тысяч боевиков ЧВК, из которых 10 тысяч — контрактники, а остальные — завербованные в российских тюрьмах заключенные.

По данным украинского Центра нацсопротивления, завербованные в российских тюрьмах 23 тысячи «вагнеровцев» используются Россией при штурме в качестве «пушечного мяса».

9 января спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый заявил, что на Бахмутском направлении сейчас сконцентрированы самые подготовленные боевики Вагнера, которых набирали как спецназначенцев для миссий в Сирии, Ливии и других точках. В последнее время оккупанты активизировали усилия по захвату Соледара, расположенного примерно в 13 км северо-восточнее Бахмута, в надежде окружить Бахмут.