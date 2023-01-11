Науседа: Литва передаст Украине системы ПВО и зенитные установки

Украина получит системы ПВО и зенитные установки от Литвы, сообщает Новое время.

Об этом заявил литовский президент Гитанас Науседа во Львове в среду, 11 января, во время брифинга с президентами Украины Владимиром Зеленским и Польши Анджеем Дудой.

«Сегодня я привез хорошие новости для Украины. Мы передаем системы ПВО, зенитные установки, которые должны помочь вам в борьбе…» — сказал он.

Анджей Дуда во время брифинга объявил, что Украина получит роту танков Leopard от Польши в рамках создания международной коалиции.

Глава Офиса президента Андрей Ермак в Twitter подтвердил решение Литвы и подчеркнул, что союзники Украины вместе стоят «на защите свободы, демократии и европейского будущего».

11 сентября во Львове состоялась встреча президента Владимира Зеленского с Анджеем Дудой и Гитанасом Науседой. Они подписали совместную декларацию президентов Люблинского треугольника. Последняя встреча в таком формате состоялась 23 февраля, за несколько часов до начала полномасштабной войны.