Правительство Британии подтвердило, что планирует передать Украине танки

Правительство Великобритании впервые подтвердило, что планирует предоставить Украине танки, сообщает Деловая столица.

Об этом заявил спикер правительства со ссылкой на издание The Financial Times.

Спикер сообщил журналистам, что премьер-министр Риши Сунак попросил министра обороны Бена Уоллеса "поработать с партнерами" в течение следующих недель, чтобы продвинуться "дальше и ускориться с поддержкой Украины, включая предоставление танков".

"Мы ускоряем нашу поддержку Украины, предоставляя военные технологии следующего поколения, которые помогут выиграть эту войну. Очевидно, что боевые танки могут предоставить украинцам возможность изменить правила игры" , — сказал спикер.

Издание предполагает, что речь идет о танках Challenger 2, которыми вооружена британская армия.

По мнению FT, это будет первый случай, когда западная страна предоставит Украине современные танки для ведения тяжелых боев.

Напомним, 11 января президент Польши Анджей Дуда во время визита во Львов заявил, что Киев получит от Варшавы "роту танков" Leopard 2 в рамках международной коалиции.