Путин разжаловал Суровикина: вместо него назначен Герасимов

Сергея Суровикина сняли с поста командующего объединенной группировкой войск в Украине, на эту должность назначен начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов. Суровикин теперь его зам, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщило "РИА Новости" со ссылкой на Минобороны.

Сообщается, что заместителями Герасимова назначены генерал Суровикин, главком Сухопутных войск генерал Олег Салюков и замначальника Генштаба генерал-полковник Алексей Ким.

В Минобороны назвали эту ротацию "повышением уровня руководства спецоперацией".

Там заявили, что новые назначения связаны с "расширением масштаба решаемых задач" и "необходимостью организации более тесного взаимодействия видов и родов войск".

Герасимов

Салюков

Ким