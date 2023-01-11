Зеленский: Риторики об открытых дверях НАТО недостаточно для Украины

Президент Владимир Зеленский надеется на конкретные решения относительно членства Украины в НАТО на саммите Альянса, который состоится летом в Вильнюсе, сообщает Европейская правда.

Об этом он заявил во Львове на пресс-конференции с президентами Польши и Литвы.

"Что касается Вильнюса. На сегодня просто поддержки Украины в виде риторики об открытых дверях недостаточно. А именно недостаточно для мотивации нашего государства, а если говорить конкретнее - недостаточно для мотивации наших воинов" , - сказал Зеленский.

Он привел пример полученного статуса кандидата на вступление в Евросоюз, как конкретное решение, которое мотивирует Украину.

"Нам нужны шаги вперед. Решение будет в Вильнюсе. Мы очень ожидаем мощных шагов. Мы ожидаем чего-то большего, чем открытые двери. Такие вещи мотивируют, как кандидатство в ЕС. Что все это правда, что нас не кормят обещаниями, что действительно нас видят среди равных. Открытие диалога о вступлении в ЕС в этом году мотивирует бороться. Так же, как и шаги вперед на Вильнюсском саммите" , - сказал президент.

Как сообщалось, вступление Украины в НАТО большинство граждан Украины считают наилучшим вариантом обеспечения национальной безопасности после российской агрессии.

Кроме того, более двух третей украинцев против отказа от намерения вступить в НАТО в обмен на вывод российских войск с оккупированных территорий.

Напомним, генсек НАТО заявил, что первоочередной задачей для стран Альянса является помощь Украине в войне с Россией, и только после победы можно будет говорить о полноценном членстве.