Шмыгаль и посол США обсудили, как укрепить энергосистему Украины
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и посол США Бриджит Бринк на встрече обсудили способы сделать украинскую энергосистему более устойчивой к российским ракетным ударам, сообщает Европейская правда.
Об этом Шмыгаль сообщил в своих соцсетях.
По его словам, речь шла о механизмах, которые помогли бы балансировать энергосистему в условиях постоянных обстрелов энергоинфраструктуры.
"Рассмотрели предложения украинских энергетиков, а также вопрос закупки необходимого оборудования. Рассчитываем на помощь США в этом направлении. Благодарны за весомую и непоколебимую поддержку", - отметил премьер.
В конце ноября сообщалось, что США выделяют 53 млн долларов для срочной закупки оборудования, необходимого для восстановления украинской энергосистемы после российских ракетных ударов. В середине декабря Соединенные Штаты отправили Украине первую часть оборудования стоимостью около 13 миллионов долларов
В конце декабря министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщал, что Украина договорилась с партнерами о сотнях генераторов и трансформаторов.