Шмыгаль и посол США обсудили, как укрепить энергосистему Украины

Шмыгаль и посол США обсудили, как укрепить энергосистему Украины
Фото: Facebook

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и посол США Бриджит Бринк на встрече обсудили способы сделать украинскую энергосистему более устойчивой к российским ракетным ударам, сообщает Европейская правда.

Об этом Шмыгаль сообщил в своих соцсетях.

По его словам, речь шла о механизмах, которые помогли бы балансировать энергосистему в условиях постоянных обстрелов энергоинфраструктуры.

"Рассмотрели предложения украинских энергетиков, а также вопрос закупки необходимого оборудования. Рассчитываем на помощь США в этом направлении. Благодарны за весомую и непоколебимую поддержку", - отметил премьер.

В конце ноября сообщалось, что США выделяют 53 млн долларов для срочной закупки оборудования, необходимого для восстановления украинской энергосистемы после российских ракетных ударов. В середине декабря Соединенные Штаты отправили Украине первую часть оборудования стоимостью около 13 миллионов долларов

В конце декабря министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщал, что Украина договорилась с партнерами о сотнях генераторов и трансформаторов.

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