Шмыгаль и посол США обсудили, как укрепить энергосистему Украины

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и посол США Бриджит Бринк на встрече обсудили способы сделать украинскую энергосистему более устойчивой к российским ракетным ударам, сообщает Европейская правда.

Об этом Шмыгаль сообщил в своих соцсетях.

По его словам, речь шла о механизмах, которые помогли бы балансировать энергосистему в условиях постоянных обстрелов энергоинфраструктуры.

We spoke with @USAmbKyiv Bridget Brink about strengthening ????????'s energy sustainability. Together with our partners, we are developing mechanisms to help balance ????????'s energy system under russian shelling. Counting on the help of ????????. Greatful for your strong & unwavering support. pic.twitter.com/U0raBkywfo — Denys Shmyhal (@Denys_Shmyhal) January 11, 2023

"Рассмотрели предложения украинских энергетиков, а также вопрос закупки необходимого оборудования. Рассчитываем на помощь США в этом направлении. Благодарны за весомую и непоколебимую поддержку" , - отметил премьер.

В конце ноября сообщалось, что США выделяют 53 млн долларов для срочной закупки оборудования, необходимого для восстановления украинской энергосистемы после российских ракетных ударов. В середине декабря Соединенные Штаты отправили Украине первую часть оборудования стоимостью около 13 миллионов долларов

В конце декабря министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщал, что Украина договорилась с партнерами о сотнях генераторов и трансформаторов.