Yasno: На Киев дают 60% необходимых объемов электроэнергии

Ситуация в энергосистеме Киева сложная: генерация уже давно не равна потребностям электроэнергии. Из-за погоды население активнее пользуется электроприборами, что увеличивает нагрузку и дефицит, сообщает Экономическая правда.

Об этом заявил в Facebook гендиректор поставщика электроэнергии Yasno Сергей Коваленко.

"Во-первых, генерация уже давно не равна потребностям электроэнергии. Погода делает так, что мы больше пользуемся электроприборами, достаем обогреватели. Это слишком нагружает систему и увеличивает дефицит.

Во-вторых, некоторые генерационные объекты ушли на плановые ремонты. Я знаю, вы сейчас вслух спрашиваете, почему в такое сложное время генерацию отправляют на капремонты. Ответ в том, что без ремонтов они просто выйдут из строя, и приведение их в чувство будет сложным и очень долгим. Такие же капремонты происходили и до войны, только система имела большие возможности, чтобы отключения происходили незаметно№, - написал он.

По словам Коваленко, эту нехватку генерации сейчас пытаются балансировать с помощью ГЭС.

"И здесь кроется ответ на вопрос, почему начали отключать ночью. Потому что ресурс гидроэлектростанций является исчерпывающим, они не могут работать 24/7. Именно в ночные часы ГЭС набираются" , - пояснил он.

По его словам, из-за состояния сетей и генерации сейчас на Киев дают примерно 60% необходимых объемов. Из этого доступного объема примерно 40% идет на объекты критической инфраструктуры.

"Остаток ОСРы распределят среди нас с вами.