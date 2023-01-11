Генштаб: ВСУ уничтожили вражеский Ка-52 и еще один беспилотник РФ
Украинские защитники 11 января сбили российский вертолет Ка-52, также сообщается о ликвидации еще одного вражеского беспилотника, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщают Генштаб ВСУ, источники УП.
"Наши защитники сбили российский вертолет Ка-52, а также два разведывательных БпЛа, тип которых уточняется".
Источники УП подтвердили, что вертолет был сбит в среду.
Что этому предшествовало:
- Вечером стало известно, что противовоздушная оборона ликвидировала российский беспилотник оперативно-тактического уровня на подлете к Одесской области.