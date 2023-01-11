Во Львове Зеленский и Дуда почтили польских военных на Мемориале орлят

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Польши Анджей Дуда вместе посетили Мемориал орлят во Львове, относительно оформления которого между Варшавой и Киевом годами продолжаются споры, а после того — захоронения украинских военных, сообщает Деловая столица.

Фото президентов опубликовала канцелярия Дуды.

"На Лычаковском кладбище во Львове президенты Польши и Украины отдали дань уважения львовским орлятам. Они также почтили украинцев, погибших в боях за Львов в 1918 году, и посетили часть кладбища, где похоронены украинские военные, погибшие в войне с Россией" , — подписал госсекретарь канцелярии Якуб Кумох.

Na Cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie prezydenci Polski i Ukrainy @AndrzejDuda @ZelenskyyUa oddali wspólnie hołd Orlętom Lwowskim. ???????????????????? pic.twitter.com/JQcxW1p5XD — Jakub Kumoch (@JakubKumoch) January 11, 2023

Напомним, в этой части Лычаковского кладбища похоронены поляки, погибшие в боях против Западно-Украинской Народной Республики в 1918-1919 годы.

Споры между Варшавой и Киевом связаны с желанием Польши полностью восстановить монумент, уничтоженный в советские времена, со львами, которые Украина по символическим мотивам не хотела возвращать. Последние годы львы находились на своем месте, но закрыты деревянными конструкциями (которые Варшава призвала убрать). Кроме того, польская сторона восстановила памятную надпись, которую не одобряла Украина.

Президент Литвы Гитанас Науседа и президент Польши Анджей Дуда без публичных анонсов прибыли в Украину и уже встретились с президентом Владимиром Зеленским во Львове в рамках "Люблинского треугольника".

Дуда во время визита во Львов заявил, что Киев получит от Варшавы "роту танков" Leopard 2 в рамках международной коалиции.