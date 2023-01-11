Науседа рассказал, какие зенитные установки Литва передаст Украине

В рамках военной помощи украинские военные получат от Литвы зенитные установки L70, сообщает Деловая столица.

Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа со ссылкой на LRT.

По словам главы государства, установки со снарядами к ним планируется передать Украине в ближайшее время вместе.

Оказание военной поддержки Украине будет продолжено с помощью литовских предприятий оборонной промышленности, а также финансовых взносов на международные инициативы и средств на закупку вооружений для Украины. На эти цели в бюджете Министерства национальной обороны страны уже предусмотрено 40 миллионов евро.

"Решимость литовского народа поддержать Украину беспрецедентна. 95% населения страны выступают за гуманитарную помощь, 70% из них пожертвовали деньги и товары для Украины. В 2022 году литовское государство предоставило Украине помощь в размере €660 млн, в том числе €240 млн в виде военной помощи. Литва будет продолжать эту помощь до победы" , — подчеркнул Науседа.

Стоит отметить, что зенитная установка L70 была разработана после Второй мировой войны. Она поступила на вооружение Швеции в 1951 году. Ее производили в шести разных странах НАТО.

Напомним, президент Литвы Гитанас Науседа и президент Польши Анджей Дуда без публичных анонсов прибыли в Украину и уже встретились с президентом Владимиром Зеленским во Львове в рамках "Люблинского треугольника".

Дуда во время визита во Львов заявил, что Киев получит от Варшавы "роту танков" Leopard 2 в рамках международной коалиции.

Науседа объявил о предоставлении Украине зенитных систем и средств ПВО в рамках военной помощи, но без подробностей.

Кроме того, правительство Великобритании впервые подтвердило, что планирует предоставить Украине танки.