В Бердянске оккупанты готовят новую авиабазу: снимок со спутника

Российские оккупанты планируют обустроить базу в аэропорту города Бердянск — там уже начали размещать вертолеты, сообщает Деловая столица.

Об этом свидетельствуют снимки спутника, на которых виден аэропорт города Бердянск, опубликованный OSINT-расследователем Бенджамином Питтетом.

В частности, на фото можно увидеть, что россияне обустраивают его под базу. Можно насчитать не менее 17 российских вертолетов и разные фортификационные сооружения.

Скорее всего, россияне планируют создать там новую авиабазу, которая сменит базу в поселке Чаплинка. Это вызвано тем, что украинская армия теперь может доставать в нее из HIMARS.