Кулеба обсудил с эстонским коллегой военные потребности Украины

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба в среду, 11 января, обсудил с министром иностранных дел Эстонии Урмасом Рейнсалу военные потребности украинских сил, сообщает Новое время.

"Провел разговор с Урмасом Рейнсалу. Обсудили военные нужды Украины, которые могут быть удовлетворены Эстонией. Ожидаем хорошие новости" , — написал он в Twitter.

Кулеба также поблагодарил Эстонию за инициативу механизма компенсации и подчеркнул, что это важный элемент Формулы мира.

"Россия должна заплатить" , — отметил украинский министр.

Ранее сообщалось, что Эстония планирует в январе представить юридический план ареста российских активов, замороженных в соответствии с санкциями ЕС, для их передачи Украине.