Верещук предупредила о новой депортации украинцев с Херсонщины в Россию

Российские оккупанты готовят очередной этап депортации украинцев, в частности, с захваченной территории Херсонской области в Россию, сообщает Деловая столица.

Об этом сказала вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук в эфире общенационального телемарфона.

"У нас есть разведисточники, которые подтверждают, что Россия действительно пытается совершить очередной акт геноцида, не буду даже депортацией это называть, потому что принудительный, насильственный вывоз украинских граждан является актом геноцида, за что конечно их ждет наказание. Хотела бы обратиться к высокопоставленным должностным лицам враждебного государства, чтобы они хорошо подумали перед тем, как это делать, потому что отвечать будут все — от тех, кто принимал такие указы, до водителя, который вывозил принудительно украинцев на территорию России" , — сказала Верещук.

Вице-премьер добавила, что оккупанты спешат, поскольку понимают, что деоккупация украинских территорий состоится и не верят в то, что смогут удержать Херсонскую область. По ее словам, украинцев вывозят в разные регионы РФ, в том числе Сибирь и Дальний Восток. Подтверждено расселение депортированных в 57 регионах.

В то же время она подчеркнула, что оккупанты перекрыли любые каналы для эвакуации украинцев на подконтрольную Украине территорию. Люди пытаются выехать через оккупированный Крым, Россию и другие страны, чтоб потом попасть в Украину.

Как сообщалось, 10 января мэр временно оккупированного Мелитополя Запорожской области Иван Федоров сообщил, что российские военные начали очередную волну репрессий против мирного населения.