Генштаб: Силы обороны ударили по 27 районам сосредоточения врага

По данным Генерального штаба ВСУ, за минувшие сутки Силы обороны с неба и земли ударили по 27 районам сосредоточения врага и отбили атаки врага в двух областях, сообщает Украинская правда.

За прошедшие сутки оккупанты нанесли 4 ракетных (по гражданским объектам городов Лиман и Часов Яр Донецкой области) и 23 авиационных удара. Кроме того, совершили 69 обстрелов из реактивных систем залпового огня в других локациях.

За минувшие сутки подразделения Сил обороны отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Стельмаховка и Кременная на Луганщине и Раздоловка, Соль, Красная Гора, Парасковиевка, Подгородное, Бахмут, Клищеевка, Майорск, Первомайское и Красногоровка Донецкой области.

На Северском и Слобожанском направлениях минометным и артиллерийским обстрелам подверглись районы населенных пунктов Нововасильевка и Волковка Сумской области, а также Гурьев Казачок, Стрелечья, Старица, Огирцево, Волчанск, Вильча и Новомлинск Харьковской области.

На Купянском направлении враг обстреливал районы Двуречной, Западного, Купянска, Кисловки, Табаевки, Крахмального, Берестового, Вишневого, Ивановки и Першотравневого Харьковской области и Стельмаховки - Луганской.

На Лиманском направлении под огневое поражение попали Терны на Харьковщине, а также Макеевка, Площанка, Невское, Червонопоповка, Кременная, Кузьмино и Диброва Луганской области.

На Бахмутском направлении противник совершил обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии по районам населенных пунктов Спирное, Выемка, Берестовое, Белогоровка, Роздоловка, Соледар, Красная Гора, Подгородное, Бахмут, Часов Яр, Ивановское, Клещеевка, Белая Гора, Курдюмовка, Дилиевка и Дружба Донецкой области.

На Авдеевском направлении обстреляны Красногоровка, Авдеевка, Водяное, Первомайское, Невельское, Георгиевка, Марьинка и Новомихайловка в Донецкой области.

На Новопавловском направлении огневому воздействию подверглись Угледар и Великая Новоселка Донецкой области.

На Запорожском направлении от вражеского огня пострадали районы населенных пунктов Вольное Поле Донецкой области; Малиновка, Зеленый Гай, Гуляйполе, Железнодорожное, Красное, Чаривне, Белогорье, Каменское и Плавни Запорожской области и Марганец Днепропетровской области.

На Херсонском направлении обстрелам из реактивных систем залпового огня и ствольной артиллерии подверглись Дудчаны, Степановка, Антоновка и Херсон.

Вблизи населенного пункта Раденск Херсонской области российские захватчики построили сеть окопов и блиндажей с использованием морских контейнеров, которые перед этим обустраивались под полевой госпиталь.

Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 20 ударов по районам сосредоточения врага, а также три удара по позициям его зенитно-ракетных комплексов.

За прошедшие сутки наши воины сбили вертолет Ка-52, а также два разведывательных БпЛА типа "орлан-10".

Ракетчики и артиллеристы ВСУ поразили вражеский пункт управления, 7 районов сосредоточения живой силы и три склада боеприпасов захватчиков.