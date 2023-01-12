Разведка Британии рассказала о роли российских ВДВ в боях под Кременной

По данным британской разведки, в последние двое суток идут ожесточенные бои у Соледара и Кременной, где РФ усилила свою оборону воздушно-десантными войсками.﻿ Об этом говорится в разведывательном обзоре Минобороны Великобритании, сообщает Европейская правда.

"В течение последних двух суток продолжаются ожесточенные бои как вокруг н.п. Соледар Донецкой области, так и на подступах к н.п. Кременная Луганской области" , - говорится в обзоре.

Британская разведка отмечает, что с начала января 2023 года Россия выделила элементы 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии ВДВ (воздушно-десантные войска) для усиления линии фронта в районе Кременной после того, как оценила этот сектор как очень уязвимый.

В Минобороны Британии напоминают, что до ноября 2022 года Россия задействовала почти весь развернутый состав ВДВ как долгосрочные наземные войска вдоль линии фронта в районе Херсона.