Планы Британии передать танки Украине не изменили позицию ФРГ

Планы Лондона поставить в Украину танки британского производства Challenger 2 не изменили позицию немецкого правительства, которое до сих пор отвергало призывы к Берлину передать Киеву немецкие танки Leopard 2.﻿ Об этом заявил в среду представитель немецкого правительства Штеффен Хебештрайт, сообщает Европейская правда.

Он добавил, что, как ранее заявлял в понедельник, ему не известно ни о каких официальных запросах стран-партнеров по совместной поставке танков Leopard украинской армии.

На условиях анонимности двое немецких чиновников сообщили, что позиция канцлера Олафа Шольца сильно зависит от президента США Джо Байдена, с которым канцлер уже тесно координировал свои действия, когда на прошлой неделе опубликовал совместное заявление, в котором объявил о совместной поставке в Украину немецких и американских боевых машин пехоты.

На предвыборном митинге в Берлине в понедельник Шольц подчеркнул важность обсуждения поставок оружия с президентом США, сказав, что поставки танков в Украину необходимо обсуждать "вместе с друзьями и союзниками, а особенно с нашим трансатлантическим партнером, с Соединенными Штатами Америки".

Хебештрайт заявил в среду, что решение Шольца и Байдена на прошлой неделе ознаменовало "качественно новый шаг" в поддержке Украины, и подчеркнул, что союзникам нужно будет увидеть на этом пути, какие дополнительные шаги можно предпринять в "международной координации".

Тем не менее, британские планы, которые, как ожидается, будут официально объявлены на встрече на военной базе Рамштайн в Германии 20 января, вероятно, усилят давление на Шольца, поскольку Великобритания станет первой страной, которая будет поставлять Украине современные боевые танки западного производства.

На Даунинг-стрит заявили в среду, что министр обороны Великобритании Бен Уоллес ведет переговоры с западными союзниками о том, как отправить в Украину танки, которые "изменят правила игры".

Украинские чиновники предложили США прислать несколько танков Abrams - например пять - чтобы побудить Европу к действиям, сообщил источник, знакомый с переговорами между США и Украиной, но Пентагон не согласился с этой идеей.