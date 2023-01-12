Потери России в войне растут: минус средство ПВО и 430 вояк

Потери России в войне растут: минус средство ПВО и 430 вояк
Фото: Facebook

По данным Генерального штаба ВСУ, за сутки 11 января российская армия потеряла в захватнической войне против Украины ориентировочно 430 военнослужащих и средство противовоздушной обороны, украинские бойцы сбили три вражеских беспилотника. 

Общие боевые потери РФ с 24.02.22 по 12.01.23 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 113 990 (+430) человек ликвидировано,
  • танков – 3 094 (+0) ед,
  • боевых бронированных машин – 6 159 (+0) ед,
  • артиллерийских систем – 2 082 (+4) ед,
  • РСЗО – 437 (+0) ед,
  • средств ПВО – 218 (+1) ед,
  • самолетов – 285 (+0) ед,
  • вертолетов – 276 (+1) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1 865 (+3),
  • крылатых ракет – 723 (+0),
  • кораблей/катеров – 17 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 4 826 (+0) ед,
  • специальной техники – 184 (+0).

Данные уточняются.

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