Потери России в войне растут: минус средство ПВО и 430 вояк
По данным Генерального штаба ВСУ, за сутки 11 января российская армия потеряла в захватнической войне против Украины ориентировочно 430 военнослужащих и средство противовоздушной обороны, украинские бойцы сбили три вражеских беспилотника.
Общие боевые потери РФ с 24.02.22 по 12.01.23 ориентировочно составили:
- личного состава – около 113 990 (+430) человек ликвидировано,
- танков – 3 094 (+0) ед,
- боевых бронированных машин – 6 159 (+0) ед,
- артиллерийских систем – 2 082 (+4) ед,
- РСЗО – 437 (+0) ед,
- средств ПВО – 218 (+1) ед,
- самолетов – 285 (+0) ед,
- вертолетов – 276 (+1) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1 865 (+3),
- крылатых ракет – 723 (+0),
- кораблей/катеров – 17 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 4 826 (+0) ед,
- специальной техники – 184 (+0).
Данные уточняются.