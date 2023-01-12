ССО: Более сотни солдат РФ убиты под Соледаром

Более ста российских военных погибли в боях за Соледар, защитники Украины применили для ликвидации врагов артиллерию и тактический ракетный комплекс "Точка-У". Об этом сообщило командование Сил специальных операций ВС Украины

"Более сотни россиян сразу отправились в ад в районе Соледара. Это произошло благодаря слаженной работе воинов ССО, артиллеристов, ракетчиков.

Скопление противника на нескольких участках обнаружили операторы Сил специальных операций. По врагу была направлена артиллерия, также на одном из участков был применен тактический ракетный комплекс "Точка-У" , - заявили в ССО.

В результате этих нескольких ударов подтверждено уничтожение более 100 оккупантов, 2 пулеметных расчетов и 2 минометных.

В ССО показали на видео один из этапов отработки артиллерии по заданным координатам.