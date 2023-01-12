Всемирный экономический форум назвал 10 глобальных рисков

Согласно прогнозу Всемирного экономического форума, в ближайшие годы мир столкнется с риском кризиса стоимости жизни, природных катастроф и «геоэкономическую конфронтации», сообщает Новое время.

Самым серьезным глобальным риском в течение следующих двух лет является кризис стоимости жизни, пик которого придется на ближайшее время. Об этом говорится в Отчете о глобальных рисках 2023 Всемирного экономического форума.

Всего Форум отметил по 10 рисков, которые будут актуальны в ближайшие два года и в течение следующих десяти лет.

Большинство выделенных ВЭФ рисков связаны с экологией. В качестве одного из самых быстро ухудшающихся глобальных рисков на ближайшие десять лет рассматривается утрата биоразнообразия и коллапс экосистемы.

Что касается рисков на ближайшие годы, первое место занимает кризис стоимости жизни, а второе — природные катастрофы.

Третьим по степени угрозы риском в краткосрочной перспективе Форум считает геополитический риск, или «геоэкономическую конфронтацию». Однако по прогнозам авторов отчета, к концу десятилетия геополитическая напряженность в мире будет уменьшаться.

Среди новых угроз в рейтинге рисков — широко распространенная киберпреступность и масштабная вынужденная миграция.﻿