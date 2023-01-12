Генштаб прокомментировал ситуация в Соледаре и замену Суровикина
В Генеральном штабе ВСУ говорят, что оценивать, какой процент города Соледар в Донецкой области, за который идут кровопролитные бои, контролируют Силы обороны, а какой - враг, некорректно.
"Относительно Соледара: идут ожесточенные бои, немного неуместно оценивать в процентном отношении, какую часть города контролируем мы и какую - пытается контролировать враг.
Бои идут, бои ожесточенные. Пока так", - заявил замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов.
Также в Генштабе считают, что частые кадровые изменения в руководстве оккупационных войск свидетельствуют о проблемах в управлении войсками россиян.
"Мы отслеживаем то, что периодически в руководстве вооруженных сил страны-оккупанта происходят кадровые изменения.
Если бы у них было все в порядке, то кадровые изменения с такой частотой не проходили бы.
Последние кадровые изменения свидетельствуют о том, что существует необходимость в их рядах по совмещению управления и системы руководства войсками. Не все у них получается так, как они желают", - отметил Громов.