Генштаб прокомментировал ситуация в Соледаре и замену Суровикина

В Генеральном штабе ВСУ говорят﻿, что оценивать, какой процент города Соледар в Донецкой области, за который идут кровопролитные бои, контролируют Силы обороны, а какой - враг, некорректно.

"Относительно Соледара: идут ожесточенные бои, немного неуместно оценивать в процентном отношении, какую часть города контролируем мы и какую - пытается контролировать враг.

Бои идут, бои ожесточенные. Пока так" , - заявил замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов.

Также в Генштабе считают, что частые кадровые изменения в руководстве оккупационных войск свидетельствуют о проблемах в управлении войсками россиян.

"Мы отслеживаем то, что периодически в руководстве вооруженных сил страны-оккупанта происходят кадровые изменения.

Если бы у них было все в порядке, то кадровые изменения с такой частотой не проходили бы.