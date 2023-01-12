Украина просила не наказывать Беларусь санкциями наравне с РФ - СМИ

Одной из причин, почему ЕС не наказывал Беларусь наравне с РФ в последних пакетах санкций, является просьба самой Украины, сообщает Экономическая правда.

"Одной из причин, почему Беларусь не была подвергнута санкциям вместе с Россией в последних санкционных пакетах ЕС, является то, что Украина попросила не включать в них Минск" , - сообщает корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк в своем Twitter.

Как сообщалось, в Брюсселе ускорили работу над десятым пакетом санкций против России - страны-члены хотят принять новый пакет до саммита Украина-ЕС в Киеве, запланированного на начало февраля.

Беларусь также будет подвергнута новым санкциям за продолжение поддержки военных действий России против Украины. В данном случае, по словам одного из дипломатов, речь идет о "синхронизации белорусских санкций с российскими, особенно секторальными, в тех сферах, где Минск сотрудничает с Москвой в военном плане".