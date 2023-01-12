WP: Помощь США для Украины столкнулась с первыми испытаниями в Конгрессе

Еще в прошлом году будущий спикер Палаты представителей Кевин МакКарти пообещал, что Украина не будет получать "не заполненные чеки" от Конгресса под контролем республиканцев. С этого времени друзья Киева в обеих палатах американского парламента настороженно наблюдали за попытками подорвать или вообще остановить поток денег и оружия, необходимых, чтобы дать отпор России, пишет Washington Post, сообщает Зеркало недели.

Одной из ожидаемых тактик стали призывы провести аудит миллиардов долларов, которые администрация Джо Байдена потратила на экономическую поддержку и вооружение для Украины после начала российского вторжения в феврале 2022 года.

На этой неделе новоиспеченный сенатор начал опробовать «аудиторские воды». Офис Джеймса Венса (республиканец, штат Огайо) начал рассылать свое письмо республиканцам-конгрессменам, что свидетельствует о первом испытании для политики в отношении Украины в новом Конгрессе, а в частности в Палате представителей, которую теперь контролирует Республиканская партия.

Письмо Венса адресовано не Байдену, а директору Офиса менеджмента и бюджета Шандале Янг. В нем республиканец требует от администрации «обнародовать полный и исчерпывающий отчет о расходах правительства США на Украину» и ее пострадавших от войны соседей. Также Венс подчеркнул, что хочет получить эту информацию «до того, как будут проведены голосования по любым ассигнованиям, связанным с Украиной».

«Это звучит так: без подробного отчета никаких денег не будет. Условно такой подход заходит дальше, чем предыдущие попытки» , – пишет издание.

Издание отмечает, что новый Конгресс, а точнее республиканцы в нем, столкнутся с испытанием. Согласятся ли они обусловить новую помощь Украине тем, что администрация Байдена считает непрактичной попыткой проводить аудит зоны боевых действий? Как поступит новое республиканское большинство в Палате представителей?

«Американский народ заслуживает знать, сколько они тратят на поддержку усилий нашего правительства в Восточной Европе. Я не собираюсь просто сидеть, сложа руки, и позволять администрации Байдена держать эту информацию под замком» , – сказал Венс.

Washington Post пишет, что призывы к большей прозрачности и отчетности не кажутся неразумными. Кто не хочет знать, используют ли высокотехнологичное американское вооружение должным образом? И почему бы не выяснить, доходит ли экономическая помощь на самом деле до тех, кому она должна была помочь?

Такие аргументы, а также факт, что реальная остановка помощи не обсуждается, привели к тому, что республиканцы, в целом поддерживающие выделение большей помощи для Украины, стали на сторону своих оппонентов в прошлом году, когда резолюция по аудиту провалилась во время партийного голосования в Комитете иностранных дел Палаты представителей. Белый дом и демократы в Конгрессе утверждают, что учет оружия и денег ведется.

«Но некоторые сторонники Украины, включая республиканцев в Сенате, в частных разговорах отмечают, что громче всего к проведению аудита призывают их коллеги в Палате представителей, которые тесно связаны с бывшим президентом Дональдом Трампом. И как и он, они категорически против отправки дополнительной помощи» , – пишет издание.

Есть и другие проблемы. Дипломатическая телеграмма за сентябрь, опубликованная изданием Politico, указала на проблемы, с которыми приходится иметь дело при попытках отследить деньги и материалы в зоне боевых действий, где войска США не присутствуют. Кроме того, Пентагону никак не удается успешно провести учет своих активов. Пятая неудача в этом поле произошла в ноябре.

Большинство американцев по-прежнему поддерживают Украину и передачу ей помощи. Но среди сторонников Республиканской партии доля тех, кто занимает такую позицию, несколько сократилась. И это может объяснить, почему выступающие против помощи для Киева настаивают именно на аудите, а не на полном прекращении поддержки. По крайней мере, пока.

Опрос Chicago Council on Global Affairs установил, что 55% республиканцев поддерживают отправку военной помощи. Хотя в июне такой ответ давали 68% республиканцев, а в марте – 80%. Также в прошлом месяце половина избирателей Республиканской партии поддержали обеспечение Украины экономической поддержкой. В марте примерно две трети выступали "за".