ОВА: Оккупанты обстреляли Янтарное вблизи Херсона, погиб мужчина

Один человек погиб и еще один получил ранения в результате российских обстрелов поселка Янтарное, что вблизи Херсона, 12 января, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич в Telegram.

"Несколько часов назад российские оккупанты атаковали поселок Янтарное, что вблизи Херсона. Вражеский снаряд попал в жилой дом.

От полученных ранений на месте погиб 27-летний мужчина".

Глава ОВА добавил, что еще одна жительница получила осколочные ранения. 47-летнюю женщину доставили в больницу, где врачи оказывают ей необходимую помощь.