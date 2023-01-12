ОВА: Оккупанты обстреляли Янтарное вблизи Херсона, погиб мужчина
Один человек погиб и еще один получил ранения в результате российских обстрелов поселка Янтарное, что вблизи Херсона, 12 января, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич в Telegram.
"Несколько часов назад российские оккупанты атаковали поселок Янтарное, что вблизи Херсона. Вражеский снаряд попал в жилой дом.
От полученных ранений на месте погиб 27-летний мужчина".
Глава ОВА добавил, что еще одна жительница получила осколочные ранения. 47-летнюю женщину доставили в больницу, где врачи оказывают ей необходимую помощь.