Зеленский собирал заседание Ставки: говорили о Бахмуте и Соледаре
Под председательством президента Владимира Зеленского состоялось заседание Ставки верховного главнокомандующего, где обсудили ситуацию в Бахмуте и Соледаре, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщил Зеленский в Facebook.
"Провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего. Обсудили ситуацию на основных направлениях фронта. Особое внимание уделили боям в Бахмуте и Соледаре.
Подчеркиваю: подразделения, защищающие эти города, будут обеспечиваться боеприпасами и всем необходимым оперативно и бесперебойно. Напоследок речь шла об усилении ВСУ техникой и оружием, которые поступают от партнеров".
Что этому предшествовало:
- Вечером 9 января президент Владимир Зеленский сообщил, что в Соледаре, который пытаются захватить российские оккупанты, даже "не осталось целых стен".
- Пресс-служба владельца ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина опубликовала фото якобы из соляной шахты Соледара и сообщила, что якобы вся территория города взята под контроль боевиков.
- В то же время вечером 11 января Генштаб Украины сообщил, что на Бахмутском направлении оккупанты пытаются взять под контроль пути снабжения украинских военных - в Соледаре бои продолжаются.
- Президент Зеленский в вечернем видеообращении также отметил, что в городе продолжаются бои.