Зеленский собирал заседание Ставки: говорили о Бахмуте и Соледаре

Под председательством президента Владимира Зеленского состоялось заседание Ставки верховного главнокомандующего, где обсудили ситуацию в Бахмуте и Соледаре, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил Зеленский в Facebook.

"Провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего. Обсудили ситуацию на основных направлениях фронта. Особое внимание уделили боям в Бахмуте и Соледаре.

Подчеркиваю: подразделения, защищающие эти города, будут обеспечиваться боеприпасами и всем необходимым оперативно и бесперебойно. Напоследок речь шла об усилении ВСУ техникой и оружием, которые поступают от партнеров".

Что этому предшествовало: