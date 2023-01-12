Минреинтеграции: Украина вернула тела 54 защитников из Оленивки
После сложных переговоров и при посредничестве Международного Комитета Красного Креста Украине уже удалось вернуть 54 тела защитников из Оленивки, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщило Министерство по реинтеграции оккупированных территорий в Telegram
Сообщается, что сейчас продолжается ДНК-экспертиза, которая в этом случае требует много времени. При этом семьи погибших волнует, как быстро завершится процесс идентификации.
Представитель Офиса уполномоченного по пропавшим без вести Иван Ангелин объяснил алгоритм ДНК-экспертизы и причины длительности процесса:
"Вернув тела погибших героев, мы передаем их на судебно-медицинскую экспертизу в профильные учреждения. Далее следователь сообщает сведения о погибших непосредственно родственникам. Большая продолжительность ДНК-экспертизы связана с расследованием других аспектов преступления в Оленивке".
Вопрос идентификации тел обсуждался на заседании Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, где присутствовали и родные военных.
Участники заседания договорились принять меры для ускорения процесса идентификации тел, в частности найти возможность увеличить количество соответствующих лабораторий.
Предыстория:
- 29 июля российские медиа сообщили об обстреле колонии в Еленовке Донецкой области, где содержались украинские пленные. Пропагандисты утверждали, что есть по меньшей мере 53 погибших.
- По информации Генштаба, россияне пытались скрыть пытки и убийства пленных. В разведке считают, что убийство украинских пленных в Еленовке Донецкой области организовали наемники ЧВК "Вагнера" по личному указанию Евгения Пригожина, не согласовав это с руководством Минобороны России.