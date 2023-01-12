Минреинтеграции: Украина вернула тела 54 защитников из Оленивки

После сложных переговоров и при посредничестве Международного Комитета Красного Креста Украине уже удалось вернуть 54 тела защитников из Оленивки, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщило Министерство по реинтеграции оккупированных территорий в Telegram

Сообщается, что сейчас продолжается ДНК-экспертиза, которая в этом случае требует много времени. При этом семьи погибших волнует, как быстро завершится процесс идентификации.

Представитель Офиса уполномоченного по пропавшим без вести Иван Ангелин объяснил алгоритм ДНК-экспертизы и причины длительности процесса:

"Вернув тела погибших героев, мы передаем их на судебно-медицинскую экспертизу в профильные учреждения. Далее следователь сообщает сведения о погибших непосредственно родственникам. Большая продолжительность ДНК-экспертизы связана с расследованием других аспектов преступления в Оленивке".

Вопрос идентификации тел обсуждался на заседании Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, где присутствовали и родные военных.

Участники заседания договорились принять меры для ускорения процесса идентификации тел, в частности найти возможность увеличить количество соответствующих лабораторий.

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