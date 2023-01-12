Генштаб: ВСУ поразили три пункта управления россиян и ЗРК С-300

Вооруженные силы Украины за минувшие сутки поразили три пункта управления, три склада с боеприпасами и зенитный ракетный комплекс С-300 России, сообщает Украинская правда.

Об этом говорит сводка Генштаба ВСУ.

"Украинские артиллеристы и ракетчики поразили 3 пункта управления, 3 района сосредоточения живой силы и военной техники противника, вражеский зенитный ракетный комплекс С-300 и 3 склада боеприпасов".

Авиация Сил обороны Украины в течение суток нанесла 15 ударов по районам сосредоточения врага, а также 5 ударов по позициям его зенитно-ракетных комплексов.

Кроме того, наши воины сбили вражеский самолет Су-25 и беспилотный летательный аппарат типа "Орлан-10".

В течение суток российские оккупанты нанесли 5 ракетных ударов по мирным городам Константиновка, Краматорск и Запорожье, а также 12 авиационных ударов. Осуществили 4 обстрела из реактивных систем залпового огня.

Противник и в дальнейшем основные усилия сосредоточивает на попытках захвата Донецкой области в пределах административной границы, продолжает наступать на Бахмутском направлении. Наиболее ожесточенные бои продолжаются в районах населенных пунктов Соледар, Парасковиевка, Бахмут и Клещеевка.

На Авдеевском направлении враг ведет безуспешные наступательные действия, а на Купянском и Лиманском - не оставляет попыток улучшить тактическое положение. На Новопавловском, Запорожском и Херсонском направлениях - обороняется.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях без существенных изменений, наступательных группировок противника не обнаружено.

На Северском и Слобожанском под вражеские обстрелы попали районы населенных пунктов Сеньковка и Карповичи Черниговской области; Бачевск Сумской области, а также Стрелечья, Зеленое, Гатище, Волчанск, Чугуновка и Редкодуб Харьковской области.

На Купянском направлении обстреляны районы Синьковки, Орлянки, Кисловки, Берестового, Ивановки и Богуславки на Харьковщине и Стельмаховки Луганской области.

На Лиманском направлении под огневое воздействие российских танков и артиллерии попали Грековка, Макеевка, Червонопоповка и Диброва на Луганщине.

На Бахмутском направлении огневому поражению подверглись Спирное, Белогоровка, Соледар, Красная Гора, Подгородное, Бахмут, Клищеевка, Курдюмовка, Дружба и Северное Донецкой области.

На Авдеевском направлении враг обстреливал Красногоровку, Авдеевку, Марьинку и Новомихайловку Донецкой области.

На Новопавловском направлении под огневое воздействие оккупантов попали Угледар, Пречистовка и Золотая Нива в Донецкой области.

На Запорожском направлении захватчики обстреливали районы населенных пунктов Временка и Вольное Поле Донецкой области и Гуляйполе, Красное, Чаривне, Малая Токмачка, Орехов и Каменское в Запорожье.

На Херсонском направлении противник продолжает обстрелы населенных пунктов вдоль правого берега реки Днепр. В частности, минометным обстрелам подверглись пригороды и сам город Херсон.

Российские оккупанты продолжают грабить местное население на временно захваченной территории Херсонской области. В одном из населенных пунктов Каховского района, оккупационные власти объявили инвентаризацию движимого и недвижимого имущества местных частных предпринимателей, с последующей так называемой "национализацией".

Для пополнения потерь в живой силе, противник не прекращает мобилизацию мужского населения, в том числе и на временно оккупированной территории Луганской области. Так, в городе Алчевск зафиксировано начало очередной волны мобилизации с 9 января этого года.