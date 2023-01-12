Президент Финляндии поддержал передачу Украине танков Leopard, но с условием
Финляндия передаст Украине часть своих танков Leopard, если в Европе будет создана соответствующая международная инициатива, сообщает РБК-Украина.
Как сообщает Yle, об этом заявил президент Финляндии Саули Ниинисте.
По его словам, если будет создана совместная европейская инициатива по передаче Украине немецких танков Leopard, то "потребуется также и участие Финляндии".
При этом Ниинисте отметил, что количество танков для Украины, которые есть в распоряжении у Финляндии, не может быть большим, поскольку Финляндия граничит с Россией и все еще не является членом НАТО.
Напомним, ранее несколько депутатов финского парламента призвали правительство начать поставки танков Leopard в Украину.
Также мы писали, что Польша согласилась отправить в Украину роту танков Leopard, но в рамках международной коалиции.