Рада утвердила статус для добровольцев, учавствовавших в обороне

Верховная Рада внесла изменения в законодательство, согласно которым добровольцы, которые принимали участие в обороне Украины, будут иметь статус ветеранов войны, сообщает Деловая столица.

Решение поддержали 310 народных депутатов.

Так, законопроект предусматривает, что участниками боевых бдействий признаются лица, не вступившие в ряды ВСУ, Национальной гвардии, МВД или других законных военных формирований или правоохранительных органов, но принимали непосредственное участие в обороне Украины в связи с вооруженной агрессией России.

Кроме того, предусматривается отмечание лиц, ставших лицами с инвалидностью вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученного при непосредственном участии в защите государства в период действия военного положения при осуществлении самообороны при выполнении задач, связанных с введением и осуществлением мер правового режима военного положения.