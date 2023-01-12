Эрдоган проведет переговоры с Зеленским и Путиным: что известно

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 13 или 14 января проведет переговоры с украинским коллегой Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным, сообщает Новое время.

Об этом сообщил главный омбудсмен Турции Шереф Малкоч, передает A Haber.

По словам омбудсмена, Турция хочет приложить усилия для открытия гуманитарного коридора, и Эрдоган поддержал его предложение.

"Началась необходимая работа под руководством нашего президента" , — добавил он.

Ранее Реджеп Тайип Эрдоган говорил, что речь о специальном гуманитарном коридоре для раненых в результате боевых действий.

Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец сейчас находится в Турции с рабочим визитом. 11 января он встречался с уполномоченной по правам человека страны-террориста РФ Татьяной Москальковой.

Последний раз президент Владимир Зеленский говорил с турецким коллегой 5 января. Они обсудили оккупацию украинской ЗАЭС, обмен пленными между Украиной и РФ, а также зерновое соглашение.