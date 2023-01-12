Подоляк назвал потери российских оккупантов в Соледаре

Потери российских войск в боях за Соледар, где наблюдается самая сложная ситуация на фронте, превышают 10 тысяч человек, сообщает Деловая столица.

Об этом рассказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в эфире "24 канала".

Он подчеркнул, что пока невозможно сказать точно, какие потери имеет российская армия на этом направлении.

"Но это не тысяча или две, это – 10, 15 или даже 20 тысяч (потерь оккупантов) за все время наступления возле Бахмута и Соледара. Они там потери не считают" , – говорит Подоляк.

"Для россиян там принципиально захватить хотя бы что-нибудь, чтобы можно было 2 недели говорить о том, что они условно "захватили северную окраину города Соледар", что они "ведут бешеные бои в центре Соледара", что это "решит вопросы войны и мира" и "Украина падет" , – объяснил Подоляк.

По его словам, это нонсенс, но для внутренней аудитории в России говорят об этом уже неделю – что у них "эффективное продвижение" на Бахмутском направлении и теперь на Соледарском.

Подоляк уверяет, что бы не врали россияне, это не так – оккупанты не перехватили инициативу по этим направлениям, и они так же воюют, как и раньше – концентрируют большое количество войск на фронте.

Он подчеркнул, что Украина не делает неожиданных действий на этом направлении, Генштаб ВСУ все прорабатывает.

"Россияне сконцентрировали там практически все, что у них было боеспособное, включая остатки контрактной армии, речь идет о спецназе и десантуре, но это "остатки" , — уточнил Подоляк.

По его данным, там "тьма" зэков, которым безразлично куда идти и как воевать, и еще там есть военные из ЧВК "Вагнер".

"То есть Россия сконцентрировала эти войска рядом с Бахмутом и Соледаром. Однако им не удается захватить хотя бы что-нибудь в окрестностях Бахмута, поэтому они пошли на Соледар. Это ударная группировка" , – отмечает Подоляк.

Он говорит, что оккупанты так воюют еще с советских времен – они сконцентрировали на этом направлении все, что могут из живой силы, артиллерии и боеприпасов.

Но, по его мнению, это не даст никакого перелома в войне.

"Это тяжело. Мы теряем своих людей, но Россия уже не сможет переломить ход этой войны" , – уверен Подоляк.

Как сообщалсь, на Бахмутском направлении российские оккупанты пытаются взять под контроль пути поставок украинских военных и захватить Соледар. Трудные бои за город продолжаются.

Глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в эфире национального телемарафона заявил, что в Соледаре Донецкой области остается сейчас 559 мирных жителей, в Бахмуте – менее 8 тысяч.