Минобороны собирается открыть центры для реабилитации военных

Министерство обороны Украины работает над открытием во всех регионах центров для реабилитации вернувшихся из плена военных, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в сообщении заместителя министра обороны Анны Маляр.

Она рассказала, что сейчас возвращение украинских пленных происходит в два этапа: сначала переговоры и непосредственно возвращение, а затем — постизоляционный период.

Маляр уверяет, что постизоляционный период в Украине организуется в соответствии с международными требованиями. Координационный штаб Главного управления разведки уже открывает во всех регионах филиалы. Туда смогут обращаться родственники военнопленных и военнослужащие, которые вернулись из плена.

Именно в таких центрах освобожденные из плена военные смогут получить не только медицинскую поддержку, но и другую помощь.

Маляр отмечает, что один из таких центров 11 января был открыт в Николаеве. В этом регионе уже проходят встречи с семьями ныне пленных военных, а их детей поздравляют с днем рождения, утверждает заместительница министра обороны.

Она резюмировала, что абсолютное большинство бывших военнопленных после реабилитации возвращаются на службу.

Напомним, в ноябре 2022 года Кабинет министров утвердил государственный социальный стандарт физкультурно-спортивной реабилитации ветеранов войны, членов их семей и семей погибших (умерших) ветеранов войны.