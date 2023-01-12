Глава Минобороны Германии не исключает поставок танков Leopard Украине
Министр обороны Германии Кристине Ламбрехт впервые не стала исключать возможности поставок немецких танков Leopard 2 Украине для защиты от российской агрессии, сообщает Новое время.
Об этом сообщает RND.
"Во времена, в которые мы живем, нам дают хороший совет — приспосабливаться к соответствующей ситуации", — сказала она, комментируя поставок танков Украине.
В то же время она подтвердила, что о таких поставках сейчас речи не идет: «такое решение не принято». Она добавила, что немцы не будут действовать в одиночку.
При этом издание подчеркивает, что министр больше не отрицала возможности поставок танков Leopard 2. Ламбрехт подчеркнула, что правильный подход — «ничего не исключать».
10 января, комментируя поставки танков Leopard Украине, канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Германия считает необходимым координировать поставки оружия в Украину с союзниками, а не действовать самостоятельно.
7 января советник главы Офиса президента Михаил Подоляк подтвердил, что Украина ведет с партнерами переговоры о поставках тяжелых танков, в частности, Leopard. По его словам, обсуждение «уже на финише».