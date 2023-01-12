Резников провел переговоры с министром обороны Франции: что обсудили
Министр обороны Украины Алексей Резников провел телефонный разговор со своим французским коллегой Себастьяном Лекорню. В ходе переговоров украинский министр поблагодарил за решение предоставить ВСУ танки AMX-10 RC, сообщает РБК-Украина.
Об этом говорит сообщение главы оборонного ведомства Украины в Twitter.
"Имел плодотворный разговор с моим французским другом Себастьяном Лекорню. Ценю Францию за постоянную поддержку Украины и за решение предоставить ВСУ AMX-10 RC. Отметил высокую эффективность ЗРК Crotale и аплодирую за возможность усилить защиту украинского неба", - написал он.
Напомним, 4 января президент Франции Эммануэль Макрон пообещал Владимиру Зеленскому передать Украине легкие колесные танки AMX-10 RC для борьбы с российской агрессией.
После заявления Макрона 5 января канцлер Германии Олаф Шольц и президент США Джо Байден также объявили о поставке в Украину боевых машин пехоты.