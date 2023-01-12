Десантники показали, как уничтожают российские танки вблизи Марьинки
Украинские защитники опубликовали видео уничтожения десантниками российских танков возле Марьинки в Донецкой области, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщают Генштаб ВСУ, Десантно-штурмовые войска ВСУ.
"Этот бой состоялся возле Марьинки, где уже много месяцев подряд наши воины успешно сдерживают наступление превосходящих сил противника".
Десантники уточнили, что речь идет о бойцах николаевской 79 отдельной десантно-штурмовой бригады.