Генсек ООН во время выступления в Совбезе упомянул о верховенстве беззакония России

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш упомянул на Совбезе ООН о глобальных проблемах, которые создала российская война в Украине, а также о беспределе, который провоцирует РФ, сообщает Деловая столица.

Об этом свидетельствует прямой эфир заседания Совбеза ООН на телеканале "Голос Америки".

Выступая сегодня, 12 января, во время открытых дебатов министерского уровня по верховенству права в отношениях между государствами, Гутерреш отметил, что именно верховенство права является основополагающим принципом для ООН и миссии мира.

"Оно защищает уязвимых, предотвращает дискриминацию, насилие и другие злоупотребления, начиная с маленького поселка и до глобального уровня, включая государственные и частные структуры" , — подчеркнул генсек ООН.

При этом он назвал верховенство права инструментом борьбы с геноцидом, и отметил, что и во время войны государства должны соблюдать положения международного права.

Однако, по его словам, некоторые государства продолжают безнаказанно нарушать международное право.

"Российское вторжение в Украину привело к гуманитарной катастрофе и нарушению прав человека, травмировало поколение детей и ускорило глобальный продовольственный и энергетический кризисы" , — отметил генсек.

Гутерреш подчеркнул, что любая аннексия территории государства другим государством посредством угрозы силой или с помощью ее является нарушением устава ООН и международного права.

"Во всем мире ООН мобилизована для борьбы с безнаказанностью и стремится привлечь виновных к ответственности путем справедливого, независимого судебного разбирательства" , — отметил он.

И добавил, что считает особой роль Международного уголовного суда как центрального института международной системы правосудия.