В Yasno объяснили, как с потеплением улучшится ситуация со светом в Киеве

Для полного восстановления энергосистемы нужно много времени и ресурсов - с потеплением рассчитывать на улучшение ситуации можно, но оно точно не будет резким, сообщает Экономическая правда.

Об этом заявил гендиректор поставщика электроэнергии Yasno Сергей Коваленко.

"Сегодня меня спрашивали, есть ли какая-то температура, которая может быть критически угрожающей для энергосистемы Украины.

Нельзя сказать, что если на улице будет, условно, -20°, система станет. Генерация продолжит работать, электроэнергия будет вырабатываться и поставлять столько, сколько будет возможным на конкретный момент времени. Но вполне вероятно, тот объем электроэнергии не сможет покрыть весь спрос. То есть люди будут получать электроэнергию, но с большими ограничениями. Следует постоянно иметь это в виду, пока зима не завершилась", - написал он.

На вопрос, стоит ли ожидать резкого улучшения ситуации с потеплением, Коваленко ответил: