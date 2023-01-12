Япония выделила Украине 95 млн долларов: на что потратят деньги

Япония выделила Украине 95 млн долларов помощи. Эти средства потратят на восстановление критически важной инфраструктуры и укрепление гражданского общества, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает страница Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

"Благодарю партнеров из Японии и ООН за поддержку. Рассчитываем, что будем только углублять ее, в частности в вопросе восстановления критической инфраструктуры. Видим понимание партнеров, что помощь как раз в этом вопросе является актуальной и жизненно важной для Украины" , - заявил вице-премьер'ер-министр по восстановлению Украины Александр Кубраков.

По его словам, программа помощи Украины сосредоточена на пяти ключевых областях:

усиление возможности правительства реагировать на кризис и управлять им;

поддержка государственных служб, чтобы они могли продолжать свою работу;

восстановление критически важной инфраструктуры, чтобы люди могли безопасно вернуться домой;

поддержка частных предприятий, чтобы они продолжали работать, тем самым поддерживая общины;

укрепление гражданского общества и социальных связей.

Ранее, в апреле 2022 года, Япония уже выделила 4,5 миллиона долларов для проведения экстренной очистки местности от взрывоопасных предметов и расчистки завалов.

Напомним, что Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен и министр иностранных дел Японии Хаяси Йосимаса подтвердили свою поддержку Украины, противостоящей полномасштабной военной агрессии со стороны РФ.

Япония и Франция будут работать вместе, чтобы как можно быстрее помочь Украине справиться с последствиями российского полномасштабного вторжения.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида думает о визите в Украину после приглашения президента Владимира Зеленского. Однако это будет зависеть от "разных обстоятельств".