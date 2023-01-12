Военные ВСУ отправятся в Испанию для тренировок на системах ПВО Hawk

Группа военных ВСУ отправится в Испанию для обучения работе с системами ПВО Hawk, которые Мадрид передаст Украине, сообщает Новое время.

Об этом сообщает СNN cо ссылкой на заявление министерства обороны Испании.

Отмечается, что Испания примет 225 украинских военнослужащих вечером в четверг, 12 января, на базе ВВС недалеко от Мадрида, в том числе 20 человек, которые пройдут обучение работе с Hawk.

Большая часть военнослужащих, у которых нет военного опыта, пройдут базовую подготовку. Она будет включать в себя обучение оказанию медпомощи раненым в бою и процедуре противодействия самодельным взрывным устройствам.

В сообщении говорится, что это вторая группа украинских военных, прибывшая в Испанию для обучения после того, как в ноябре и декабре прошли тренировки 64 военнослужащих.﻿

Ранее Испания одобрила передачу Украине пакета военной помощи, который включает батарею зенитно-ракетного комплекса Aspide и ракеты к ней, а также шесть систем ПВО Hawk.

2 декабря глава Минобороны Украины Алексей Резников подтвердил, что первые Hawk от Испании уже прибыли в Украину.