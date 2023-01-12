Зеленский отметил бойцов двух бригад за удержание Соледара

Президент Владимир Зеленский отметил две бригады, которые удерживают позиции в Соледаре и наносят ощутимые потери россиянам, сообщает Украинская правда.

Об этом заявил Зеленский в видеообращении.

"А особенно сегодня отмечу десантников 77-й отдельной аэромобильной бригады, которые вместе с бойцами 46-й отдельной аэромобильной бригады в Соледаре удерживают занимаемые позиции и наносят врагу ощутимые потери. Я благодарю вас, ребята".

Зеленский отметил, что на заседании Ставки верховного главнокомандующего 12 января подробно разобрали, какие решения нужны и какие шаги должны быть сделаны командующими уже в ближайшие дни.