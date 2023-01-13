ISW: Россия, вероятно, захватила Соледар

Аналитики Института изучения войны (ISW) заявили, что российские оккупанты, вевоятно, захватили город Соледар, однако это не приведет к окружению Бахмута, сообщает Украинская правда.

Аналитики института считают, что российские силы контролируют большую часть, если не всю территорию Соледара, и им, по всей видимости, удалось вытеснить украинские войска с западных окраин города.

Вместе с тем, в ISW отметили, что вероятный захват Соледара не является оперативно-важным развитием ситуации и он вряд ли предвещает скорое окружение Бахмута.

Аналитики напомнили, что 12 января Генеральный штаб ВСУ сообщал об отражении российских атак на населенный пункт Соль, который расположен примерно в километре на северо-запад от Соледара, однако, в отличие от предыдущих дней, украинские военные не говорили, что им удалось отбить наступление в самом Соледаре.

"Все доступные свидетельства говорят о том, что украинские силы больше не поддерживают организованную оборону в Соледаре" , – говорится в отчете института.

ISW по-прежнему считает, что захват Соледара – населенного пункта площадью около 14,2 кв. км – не позволит российским силам установить контроль над критически важными украинскими линиями наземной коммуникации с Бахмутом и не поставит их в более выгодную позицию для окружения города в краткосрочной перспективе.

"Российские силы могут попытаться поддерживать высокий темп атак в районе Бахмута, но эти усилия не приведут к оперативно-значительным результатам, поскольку они утратили боевую силу и накопили истощенность" , – сообщили в ISW.

Основные выводы ISW за 12 января: