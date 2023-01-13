Погода в Украине на 13 января: сухо и облачно

Сегодня, 13 января, в Украине облачно с прояснениями, без осадков, температура днем от 2° мороза до 3° тепла﻿. Об этом говорится в сообщении Укргидрометцентра, сообщает Деловая столица.

Сегодня, 13 января, в Украине облачно с прояснениями. Без осадков, только в Карпатах небольшой мокрый снег.

В большинстве западных областей утром туман. В северной части на дорогах местами гололедица.

Ветер юго-восточный, южный, 5-10 м/с.

Температура днем от 2° мороза до 3° тепла. В западных областях, на юге Одесской области и в Крыму днем 2-7° тепла.

В Киевской области облачно с прояснениями, без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура по области днем от 2° мороза до 2° тепла. В Киеве около 0°.