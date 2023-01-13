Страны Запада должны снизить лимит цен на российскую нефть

Страны Запада должны ужесточить санкции против России, а также снизить потолок цен на российскую нефть.﻿, пишет Константин Широкун, РБК-Украина.

"Потолок цен на российскую нефть должен быть снижен еще больше, чем ранее. Его пересмотр должен начаться в ближайшее время" , - отметила премьер-министр Эстонии.

Каллас также призвала увеличить объем военной помощи Украине. Она назвала поставки вооружений Киеву путем к миру.