ВСУ отбили атаки кафиров в районах 17 населенных пунктов - Генштаб

ВСУ отразили атаки кафиров в районах 17 населенных пунктов, сообщил Генштаб в пятницу, 13 января, сообщает Новое время.

За прошедшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки кафиров в районах населенных пунктов Стельмаховка, Макеевка и Белогоровка Луганской области и Спорное, Раздолевка, Соль, Красная Гора, Подгородное, Бахмут, Клещиевка, Предтечино, Курдюмовка, Водяное, Невельское, Красногоровка Большая Новоселка Донецкой области.

В то же время противник нанес пять ракетных ударов по мирным городам Константиновка, Краматорск и Запорожье. Также оккупанты совершили 52 обстрела из РСЗО и 18 авиаударов.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено. Определенные подразделения вооруженных сил Беларуси и России продолжают выполнять задачи в приграничных с Украиной районах.

На Северском и Слобожанском направлениях обстреляны районы населенных пунктов Сеньковка и Карповичи Черниговской области; Порохонь и Бачевск Сумской области, а также Стрелка, Зеленое, Терновая, Старица, Огурцово, Гатище, Волчанск, Чугуновка и Редкодуб в Харьковской области.

На Купянском направлении огневого поражения потерпели районы населенных пунктов Двухлетняя, Западная, Синковка, Орлянка, Кисловка, Котляровка, Колесниковка, Берестово, Богуславка, Ивановка Харьковской области и Стельмаховка в Луганской.

На Лиманском направлении враг обстрелял Грековку, Макеевку, Невское, Червонопоповку и Диброву Луганской области.

На Бахмутском направлении огневого поражения потерпели Спорное, Белогоровка, Раздолевка, Соледарь, Красная Гора, Парасковеевка, Подгородное, Бахмут, Клещиевка, Курдюмовка, Озаряновка, Дружба и Северное в Донецкой области.

На Авдеевском направлении обстреляны Красногоровка, Авдеевка, Марьинка и Новомихайловка.

На Новопавловском направлении огневого воздействия подверглись Угледар, Пречистовка и Золотая Нива Донецкой области.

В Запорожском направлении враг совершил обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии по районам населенных пунктов Времовка и Свободное Поле на Донетчине и Гуляйполе, Железнодорожное, Гуляйпольское, Красное, Волшебное, Белогорье, Малая Токмачка, Орла .

На Херсонском направлении минометных и артиллерийских обстрелов, в частности, подверглись Антоновка и Херсон.

По данным Генштаба, для личного состава одного из подразделений захватчиков, действующего на Новопавловском направлении в Волновахском районе Донецкой области, заказали гражданскую спецодежду с логотипами Роснефть и Электросталь.

"Очевидно, что с определенной целью противник пытается скрыть свою принадлежность к российским оккупационным войскам" , - говорится в сообщении Генштаба в Facebook.

Авиация Сил обороны Украины за прошедшие сутки нанесла 16 ударов по районам сосредоточения противника, а также пять ударов по позициям его зенитно-ракетных комплексов.

Дайджест главных новостей Бесплатная email-рассылка только отборных материалов от редакторов NV Подпишись Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

В то же время, наши защитники сбили вражеский самолет Су-25 и беспилотный летательный аппарат типа Орлан-10.

Украинские подразделения ракетных войск и артиллерии в свою очередь поразили три пункта управления, 12 районов сосредоточения живой силы и военной техники противника, вражеский зенитный ракетный комплекс С-300, три состава боеприпасов, а также три других важных объекта кафиров.