"Укрзализныця" назначает новый поезд Львов — Херсон

"Укрзализныця" назначает с 20 января поезд №110/109 Львов — Херсон﻿. Об этом говорится в сообщении пресс-службы "Укрзализныци", сообщает Деловая столица.

Поезд будет отправляться из Львова с 20 января по четным числам в 16:12 и прибывать в Херсон в 13:27 на следующий день. Из Херсона будет отправляться с 21 января по нечетным числам в 14:27 и прибывать во Львов в 10:18.

Также меняется график поезда №102/101 Киев — Херсон. С 19 января он будет отправляться из Киева в 22:14 и прибывать в Херсон в 09:06. Из Херсона будет отправляться по новому графику с 20 января в 10:06 и прибывать в Киев в 20:22.