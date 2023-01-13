В Чехии проходят президентские выборы

В Чехии 13 и 14 января проходит голосование на президентских выборах, сообщает Европейская правда.

Голосование будет проходить сегодня в Чехии с 14:00 до 22:00 и в субботу с 08:00 до 14:00. После этого члены избирательных комиссий начнут подсчет голосов на каждом из примерно 15 000 избирательных участков.

В то время как в Чехии голосование только начинается, на американском континенте оно завершается. Из-за разницы во времени избирательные участки при посольствах там открылись еще в четверг. Результаты должны быть известны к вечеру субботы.

Если ни один из кандидатов не наберет большинства голосов в первом туре, он выходит во второй тур вместе со следующим по рейтингу кандидатом. Это голосование состоится через две недели.

Прямые выборы президента проходят в Чехии уже в третий раз.

На выборах граждане решат, кто сможет заменить Милоша Земана на посту главы государства.